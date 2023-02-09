Украинские военные прибыли в Бельгию на обучение по управлению подводными беспилотниками, – глава минобороны

Украинские защитники в четверг, 9 февраля, прибыли в Бельгию в рамках тренировочной миссии ЕС EUMAM. Там будет учиться группа военных Вооруженных сил Украины, овладевая подводными беспилотниками.

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Об этом сообщила министерша обороны Бельгии Людивин Дедондер в своем Twitter-аккаунте. По ее словам, обучение будет проходить на подводных системах, которые Бельгия передала Украине.

"Сегодня мы поздравляем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM […] Я выразила им свою глубокую поддержку и отметила мужество, которое они демонстрируют уже почти год", – отметила Дедондер.

Следует отметить, что Бельгия отправит Украине дистанционно управляемые подводные дроны R7 производства компании ECA Robotics Belgium. Они могут быть доставлены в нашу страну до мая 2023 года. Аппарат способен работать на глубине до 300 м.

Напомним, правительство Бельгии 27 января приняло решение предоставить Украине рекордный пакет военной помощи на сумму 92 млн евро. В него войдут автомобили, переносные зенитные комплексы, стрелковое и легкое противотанковое вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бельгия пока не может передать Украине тяжелую технику, поскольку ее нет на складах. Бельгийские танки были перепроданы около десяти лет назад, поскольку вышли из строя и больше не эксплуатировались.