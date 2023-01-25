Бельгия выделит новый пакет военной помощи Украине: стало известно, войдут ли в него танки

Бельгия отреагировала на резонансное решение Германии поставить первую партию танков Leopard 2 в Украину для помощи Вооруженным силам. Теперь Брюссель готовит свой пакет вооружения, чтобы улучшить положение украинских военных на фронте.

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Бельгийский пакет предусматривает системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасы. Однако, как передает агентство RTL слова министра обороны Людивин Дедондер, тяжелую технику, включая танки, они предоставить украинской стороне не могут.

"На складах нашей армии их попросту нет. Добрых десять лет назад было принято решение перепродать наши танки, поскольку они больше не находились в эксплуатации. Машины были перепроданы за сумму, эквивалентную 10-15 000 евро, так как они вышли из строя. Ничто не мешает нам выкупить их обратно, но они не в рабочем состоянии", – указала она.

Дедондер подчеркнула, что с самого начала полномасштабного вторжения Бельгия не переставала поддерживать Украину и остается на стороне защитников украинских территорий от оккупантов. Дружественное государство целиком осознает и разделяет ценности, за которые сегодня сражается ВСУ.

Напомним, еще в ноябре Бельгия заявила о помощи украинской стороне в виде мобильных лабораторий и подводных беспилотников.

"Их также можно использовать в районах стихийных бедствий, где разрушены родильные дома или больницы. Лаборатории могут оказать неотложную помощь. Пока что такие Украине никто не посылал", – подчеркнула министр обороны Бельгии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после долгих дискуссий и споров Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А6. Наши вооруженные силы получат одну роту – 14 единиц такой техники.

Такое решение Бундестага анонсировал накануне президент Зеленский, который долго говорил по телефону с канцлером Олафом Шольцем. Гарант подчеркнул, что ожидается дальнейшее расширение оборонной поддержки со стороны Германии.

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