Украинские военные и парамедики запустили в сети флешмоб: показывают свои фото из гражданской жизни

Украинские военнослужащие и парамедики запустили в социальных сетях необычный флешмоб. Они показывают свои фото до и после войны.

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Кадры защитники и защитники публикуют на разных платформах. На одном из них показана жизнь сейчас – в экипировке и на войне, на втором – та, которая была у каждого до полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину и будет, когда наступит мир (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Инициатором эстафеты стала пользователь Twitter под ником Жаба Польова. Она показала фотографии из гражданской жизни и в условиях войны, будучи на фронте.

"Этот святой человек еб*шит, чтобы эта гн*да вела свою разгульную жизнь", – говорится в публикации.

Затем идею поддержали остальные люди, которые своими усилиями приближают Победу над российской агрессией.

Суть заключается в подписи к фото, которую каждый подстраивает под себя и то, чем он занимался до того, как пойти на фронт и мечтает снова вернуть в свою жизнь без войны: "Этот святой человек еб*шит, чтобы ...".

Конечно, без юмора в подписях не обошлось.

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Как сообщал OBOZREVATEL, после массированных ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины в Молдове также пропало электричество. Граждане этой страны ответили стране-террористу на преступные действия. Жители Молдовы запустили флешмоб, которым подчеркнули, что лучше будут в темноте, но без России.