Украинские супермаркеты заклеили лентами "запрещенку" на период локдауна. Фото

В пятницу, 8 января, в Украине начался зимний локдаун. Для того, чтобы остановить коронавирус чиновники придумали запретить продажу ряда товаров в супермаркетах до 24 января. В первый день жесткого карантина украинцы "взорвали" социальные сети своим возмущением.

Супермаркеты заклеили лентами "запрещенку" на полках, ссылаясь на постановление Кабинета министров. Пользователи возмущены тем, что под запретом оказались носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки, свечи и другие непродовольственные товары (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как видно на фото, опубликованных в сети, супермаркеты не убрали товары из торговых залов. Вместо этого оградили некоторые полки лентами, повесили предупреждение и ввели доставку запрещенных позиций.

Канцтовары тоже "запрещены". "Х**вое Каменское" в Telegram

Мусорные пакеты купить нельзя, а моющее можно. "Х**вое Каменское" в Telegram

"Зайти в один магазин за продуктами и попутно там купить блокнот и носки нельзя,а пойти в салон красоты можно... где логика",

"У меня сгорела розетка и теперь, б***ь, я должна сидеть без света, потому что я не могу пойти и просто купить новую. Локдаун же, мать вашу. Такой бред, боже..",

Непродовольственные товары оградили лентой. Информатор

Носки продавать запрещено. Информатор

"Вот это вообще бред, в чем проблема продавать те же батарейки? Ну это ограничение явно не имеет никакого отношения к предотвращению заражения... лишь бы что-то запретить лишний раз",

"Ору. Моющее можно. Освежитель нельзя)",

"Ох и дегроды. А если у меня дома лампочка перегорит, мне что, в темноте сидеть?", – пишут украинцы в комментариях.

На нижней полке купить ничего нельзя. "Х**вое Каменское" в Telegram

Скриншот.

Скриншот.

Скриншот.

Скриншот.

Скриншот.

Локдаун в Украине.

Жесткий карантин продлится до 24 января

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в последний день перед зимним локдауном, 7 января, люди устроили массовые гуляния. Украинцы пошли развлечься в торговые центры страны.