Украинские стоматологи собрали 1 млн гривен на восстановление улыбок защитникам

1 апреля 2023 года состоялась благотворительная конференция "Стоматология: сложный выбор настоящего", которая собрала владельцев и СЕО ведущих стоматологических клиник со всей Украины. На события присутствовали стоматологи из Киева, Харькова, Львова, Херсона, Одессы и других городов – всего более 150 участников. Собранные на мероприятии средства – 1000000 гривен – пошли на счет БФ Dental Help UA и будут направлены на стоматологическое восстановление нашим воинам.

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Большинство из присутствующих уже почти год активно способствуют реабилитации военных в рамках проекта "Верни улыбку Герою" от Dental Help UA. На сегодняшний день к этой благотворительной инициативе уже присоединились 230 клиник и 11 лабораторий из 27 городов Украины. Более 700 военных получили или получают качественное стоматологическое лечение. Импланты для лечения предоставила компания Straumann.

Своими кейсами реабилитаций с участниками делились лидеры стоматологической отрасли : Лариса Дахно, Анатолий Токарь, Руслан Ратушный, Александр Прикидько, Игорь Белоцерковский, Юрий Обуховский, Виорел Радукан, Влад Кушнирук, Сергей Грибовский. По приглашению принять участие в конференции откликнулся Виталий Дейнега, заместитель Министра обороны Украины, волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым". Модерировал событие Артем Дубнов.

"Целью мероприятия было не только собрать средства, но также поднять важные вопросы стоматологического волонтерства. Уже сегодня мы видим те вызовы, с которыми стоматологическая отрасль встретится в ближайшее время. Где и как привлекать средства, чтобы покрывать потребности в качественном лечении защитников, количество которых только будет расти? Как стоматологические клиники должны адаптироваться к особым потребностям воинов с инвалидностью вследствие потери конечностей?

Как мотивировать команду и сохранять мотивацию владельцу клиники, ведь мы понимаем, что война – не спринт, а марафон и т. д. Именно эти важные вопросы нам нужно поднимать при участии всех участников процесса: специалистов, военных, государства, партнеров. Стоматологическое здоровье и улыбка являются мощным дополнительным источником силы для воинов жить дальше. Убеждена, что сегодня был сделан большой шаг в этом направлении", – прокомментировала Елена Поликарчик, основательница БФ Dental Help UA .