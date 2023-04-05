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Украинские стоматологи собрали 1 млн гривен на восстановление улыбок защитникам

Мария Шевчук
Общество
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Украинские стоматологи собрали 1 млн гривен на восстановление улыбок защитникам

1 апреля 2023 года состоялась благотворительная конференция "Стоматология: сложный выбор настоящего", которая собрала владельцев и СЕО ведущих стоматологических клиник со всей Украины. На события присутствовали стоматологи из Киева, Харькова, Львова, Херсона, Одессы и других городов – всего более 150 участников. Собранные на мероприятии средства – 1000000 гривен – пошли на счет БФ Dental Help UA и будут направлены на стоматологическое восстановление нашим воинам.

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Украинские стоматологи собрали 1 млн гривен на восстановление улыбок защитникам

Большинство из присутствующих уже почти год активно способствуют реабилитации военных в рамках проекта "Верни улыбку Герою" от Dental Help UA. На сегодняшний день к этой благотворительной инициативе уже присоединились 230 клиник и 11 лабораторий из 27 городов Украины. Более 700 военных получили или получают качественное стоматологическое лечение. Импланты для лечения предоставила компания Straumann.

Украинские стоматологи собрали 1 млн гривен на восстановление улыбок защитникам

Своими кейсами реабилитаций с участниками делились лидеры стоматологической отрасли : Лариса Дахно, Анатолий Токарь, Руслан Ратушный, Александр Прикидько, Игорь Белоцерковский, Юрий Обуховский, Виорел Радукан, Влад Кушнирук, Сергей Грибовский. По приглашению принять участие в конференции откликнулся Виталий Дейнега, заместитель Министра обороны Украины, волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым". Модерировал событие Артем Дубнов.

Украинские стоматологи собрали 1 млн гривен на восстановление улыбок защитникам

"Целью мероприятия было не только собрать средства, но также поднять важные вопросы стоматологического волонтерства. Уже сегодня мы видим те вызовы, с которыми стоматологическая отрасль встретится в ближайшее время. Где и как привлекать средства, чтобы покрывать потребности в качественном лечении защитников, количество которых только будет расти? Как стоматологические клиники должны адаптироваться к особым потребностям воинов с инвалидностью вследствие потери конечностей?

Украинские стоматологи собрали 1 млн гривен на восстановление улыбок защитникам

Как мотивировать команду и сохранять мотивацию владельцу клиники, ведь мы понимаем, что война – не спринт, а марафон и т. д. Именно эти важные вопросы нам нужно поднимать при участии всех участников процесса: специалистов, военных, государства, партнеров. Стоматологическое здоровье и улыбка являются мощным дополнительным источником силы для воинов жить дальше. Убеждена, что сегодня был сделан большой шаг в этом направлении", – прокомментировала Елена Поликарчик, основательница БФ Dental Help UA .

Украинские стоматологи собрали 1 млн гривен на восстановление улыбок защитникам