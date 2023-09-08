Украинские спортсмены в День физкультуры и спорта получили награды от Кличко

Мэр Киева в столичной мэрии поздравил украинских спортсменов с Днем физической культуры и спорта и вручил Почетные грамоты и благодарности городского головы.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"Я хочу поблагодарить тех спортсменов, которые тренируются, готовятся в условиях военного времени, выступают на международных соревнованиях и отстаивают честь Украины. Вы ежедневно напоминаете миру о нас, о борьбе нашего народа. А также одерживаете победы на соревнованиях, доказывая, что украинцы – сильные и талантливые", – отметил мэр Киева.

По словам Кличко, также многие известные украинские спортсмены продолжают сегодня с оружием в руках уничтожать врага.

"За что им наше уважение. Многие спортсмены стали и активными волонтерами, помогают Вооруженным силам Украины. К сожалению, немало спортсменов погибли в этой войне. И мы должны всегда помнить о наших Героях, о той высокой цене, которую платит украинский народ за свою волю", – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы вручил спортсменам 28 почетных грамот и 98 благодарностей Киевского городского головы. Среди награжденных и украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года и серебряная призерка Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовая призерка Олимпийских игр 2012 та 2016 гг. в индивидуальном первенстве, шестикратная чемпионка мира Ольга Харлан и украинский гимнаст, олимпийский чемпион, чемпион мира по спортивной гимнастике, шестикратный чемпион Европы Олег Верняев.