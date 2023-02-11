Украинские разведчики получили от 'Стального фронта' очередную партию дронов

Украинские разведчики получили очередную партию из 50 дронов, общей стоимостью 6 млн грн. Также защитники получили 100 комплектов зимней формы, 100 наборов термоодежды и тактическую обувь.

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Передала технику и оборудование компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Сейчас преимущество на поле боя у того, кто использует новейшее вооружение – высокоточную артиллерию, оружие с дистанционным управлением, разведывательную технику и беспилотники. Чтобы обеспечить украинских защитников преимуществом, Группа Метинвест поставляет переднее оборудование на фронт.

Очередная партия состоит из дронов DJI Mavic 3 в максимальной комплектации: в нее входит защитная сумка, дополнительные лопасти и аккумуляторы. Программное обеспечение этих "языков" лучше защищает пилота от спуфинга (запутывания координат) и обнаружения пульта. Также у этих "птичек" мощная оптика, увеличивающая картинку в несколько раз, и отличная навигационная система.

Военные используют эти дроны как в качестве инспектора (для обнаружения и корректировки огня), а также как боевую единицу (сброс боекомплекта, например осколочного ВОГ-25) для поражения врага.

"С начала войны мы поставляем защитникам Украины автомобили, технику, спецаммуницию, энергооборудование, устройства слежения, сезонную форму. Конечно, наибольший спрос на передовой пользуются дронами, без них сейчас некуда. Чтобы у военных всегда были "воздушные глаза", наша компания закупает за границей. большие партии лицензионной техники", – отметил руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

Недавно Метинвест передал военнослужащим ГУР 20 дронов, 35 мощных генераторов и 30 аккумуляторов EcoFlow. Также 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 EcoFlow получили от компании пограничники, защищающие границы Украины на восточном направлении.

Напомним, " Стальной фронт " – это милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.