Украинские работодатели и педагоги создали бесплатные курсы по профориентации для молодежи

По официальной статистике, более 50% украинцев работают не по специальности, при этом иногда отыскивая профессию своей мечты всю свою жизнь.

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Из-за развития технологий и инноваций большое количество работников по всему миру, в том числе украинцев, остается под угрозой потери рабочих мест. В то же время, могут появиться тысячи новых профессий, которые будут более адаптированы к новому разделению труда между людьми, машинами и программными продуктами.

Поэтому перед многими молодыми украинцами, особенно во время войны, остро стоит вопрос: как выбрать профессию своей мечты, по которой будет интересно работать, достойно зарабатывать и не тратить самое ценное – время на осваивание профессии, по которой не будешь работать.

Образовательный Хаб города Киева и Ассоциация инновационного и цифрового образования в партнерстве с более чем 50 работодателями, среди которых Fozzy Group, Miratech, Global IT, ГП Антонов, MTI-сервис, Рестораны Евгения Клопотенко, Укрзализныця, Укрпочта, Into-Sana и с привлечением преподавателей лучших вузов Украины (КНУ им. Тараса Шевченко, КНУБА, Национальный университет обороны Украины, Национальный педагогический университет, Национальная академия внутренних дел Украины, Университет КРОК) создали бесплатные мультимедийные курсы из 140 профессий, пользующихся наибольшим спросом на рынке труда: IT-специалист, маркетолог, архитектор, повар, банкир, военный, строитель, журналист, специалист по блокчейн технологиям и т.д.

Курсы предоставляют возможность старшеклассникам, студентам, а также молодежи, уже завершившей учебу, сделать осознанный выбор будущей профессии и построить индивидуальную траекторию дальнейшего обучения и карьеры.

Интерактивные курсы, созданные в международном формате SCORM, включают в себя сторителлинг, персонажей, тестовые задания, которые встроены в самые уроки, которые усваиваются гораздо лучше, чем обычные видео лекции. Пройдя курсы по каждой профессии, можно узнать общую информацию о профессии, какие навыки необходимы для профессии и какие карьерные возможности открываются, если выбрать именно эту специальность.

Все учебные материалы бесплатные и находятся в свободном доступе на сайте Образовательного хаба города Киева. Для доступа необходимо только зарегистрироваться.