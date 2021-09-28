Украинские полицейские помогли спасти жизнь четырем пациентам, доставив донорские органы для пересадки. Видео
Во втoрник, 28 августа, вертoлет авиации МВД впервые привлекли для транспoртировки донoрского органа. Он оперативнo дoставил из Винницы в Киев сердце для переcадки 12-летней девoочке, котoрая могла умереть, если бы вoвремя не получила орган.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он отметил, что сердце 38-летнего винницкого донора, погибшего в результате несчастного случая, доставили в столицу всего за 50 минут, что спасло жизнь юной девочке.
"Только что закончилась операция по пересадке сердца 12-летней девочке, которая потеряла бы жизнь, если бы вовремя не доставили орган. Сердце уже бьется в ее груди! В рамках совместного с Минздравом проекта аэромедицинской эвакуации сегодня полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы донорское сердце всего за 50 минут доставили в Киев ", – рассказал министр.
Кроме этого, обе почки и печень от того же донора машинами МВД с сопровождением патрульной полиции срочно привезли в Киев для пересадки пациентам других больниц.
Почки уже сегодня получат девочки 12 и 17 лет, а печень пересадят еще одной 17-летней девушке, которая уже почти месяц находится в реанимации в критическом состоянии.
По словам Монастырского, сейчас МВД работает совместно с Минцифры и Комитетом ВРУ по вопросам здоровья нации над тем, чтобы каждый из 7 миллионов украинцев, зарегистрированных в приложении "Дія", мог за несколько нажатий на экран смартфона дать добровольное согласие на донорство.
Как сообщал OBOZREVATEL пользователи Дії смогут стать посмертными донорами. В правительстве разрабатывают механизм работы такого документа и защиты этой информации.