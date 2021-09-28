Во втoрник, 28 августа, вертoлет авиации МВД впервые привлекли для транспoртировки донoрского органа. Он оперативнo дoставил из Винницы в Киев сердце для переcадки 12-летней девoочке, котoрая могла умереть, если бы вoвремя не получила орган.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Он отметил, что сердце 38-летнего винницкого донора, погибшего в результате несчастного случая, доставили в столицу всего за 50 минут, что спасло жизнь юной девочке.

"Только что закончилась операция по пересадке сердца 12-летней девочке, которая потеряла бы жизнь, если бы вовремя не доставили орган. Сердце уже бьется в ее груди! В рамках совместного с Минздравом проекта аэромедицинской эвакуации сегодня полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы донорское сердце всего за 50 минут доставили в Киев ", – рассказал министр.

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Кроме этого, обе почки и печень от того же донора машинами МВД с сопровождением патрульной полиции срочно привезли в Киев для пересадки пациентам других больниц.

Почки уже сегодня получат девочки 12 и 17 лет, а печень пересадят еще одной 17-летней девушке, которая уже почти месяц находится в реанимации в критическом состоянии.

По словам Монастырского, сейчас МВД работает совместно с Минцифры и Комитетом ВРУ по вопросам здоровья нации над тем, чтобы каждый из 7 миллионов украинцев, зарегистрированных в приложении "Дія", мог за несколько нажатий на экран смартфона дать добровольное согласие на донорство.

Как сообщал OBOZREVATEL пользователи Дії смогут стать посмертными донорами. В правительстве разрабатывают механизм работы такого документа и защиты этой информации.