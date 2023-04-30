Украинские песни, шевроны ВСУ и турок за рулем: во Львове зафиксировали оригинальное такси. Видео

Во Львове появилось оригинальное такси. Машина украшена уникальными вещами, связанными с войной, а еще –там звучат украинские песни.

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Соответствующее видео появилось в TikTok. Пассажиров в места назначения доставляет водитель-иностранец. Он – турок (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В салоне такси, украшенном украинскими флагами, есть целая коллекция шевронов Вооруженных сил Украины. Также клиентам предлагают сделать "донат" на нужды наших защитников:

"Если вы удовлетворены мной и моей машиной, пожалуйста, пожертвуйте для наших защитников на бус".

Кроме того, в салоне есть мини-таблички, на которых указано, что водитель "не владеет языком оккупанта".

Пассажиры могут угоститься конфетами. Но самое интересное и приятное для клиентов то, что прямо во время езды они могут потоптаться по символике ВС РФ.

На полу лежит футболка российских оккупантов. Об нее люди с радостью вытирают ноги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе таксист отличился скандальными заявлениями о войне в Украине. Он расхвалил кремлевского диктатора Владимира Путина и оправдал изнасилование российскими оккупантами украинок.

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