Расхвалил Путина и оправдал изнасилование оккупантами украинок: в Одессе таксист отличился скандальными заявлениями и поплатился. Видео

В Одессе еще один таксист отличился скандальными заявлениями о войне в Украине. Он расхвалил кремлевского диктатора Владимира Путина и оправдал изнасилование российскими оккупантами украинок.

Видео дня

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении и отправили в СИЗО. Об этом сообщили в соцсетях.

Так, мужчина заявил, что не верит в то, что Украина сможет победить агрессора, поскольку Россия якобы "не проиграла ни одной войны". Он считает, что для экономики нашего государства якобы "лучше быть с Россией, чем с западом".

Одессит также заявил, что видео с жесткой казнью украинского пленника якобы является фейком. А что касается изнасилования оккупантами украинок, то, по его словам, это "издержки войны".

Отдельно мужчина расхвалил Путина, назвав его "величайшим политиком современности", зато президент Украины Владимир Зеленский для него просто "говорящая голова".

В тот же день, через несколько часов после публикации видео с "рассуждениями" коллаборанта, его остановила полиция и доставила в Службу безопасности Украины. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, в Одессе водитель такси оказался предателем Родины. Он отказался выключать песни российских исполнителей по радио и заявил пассажирке о "нацистах" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной скандал на этой почве разразился в Одессе – посетительницу отказались обслуживать на украинском языке в одном из заведений общепита. Вместо того чтобы перейти на государственный язык, владелец предпочел поспорить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!