Украинские оружейники покажут свою продукцию на выставке вооружений в Стамбуле

Украинские оружейники представляют свою продукцию на объединенном стенде NAUDI на международной выставке вооружений и военной техники IDEF-23 в Стамбуле с 25 по 28 июля.

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Об этом сообщила Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины.

Участники стенда – UkrSpecSystems, "Украинская Бронетехника", UkrTac, "Системный электронный экспорт", "Авиасервис", КЗОВ запланировали ряд важных переговоров с поставщиками комплектующих и международными партнерами, которые помогают Украине приближать Победу.

Международная кооперация NAUDI – совместная разработка военной техники, снабжение компонентов, внедрение новых принципов эффективного управления и мирового опыта.

В этот раз на объединенном стенде представлена и продукция предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" – ГП "ГосККБ "Луч".

NAUDI гордится сотрудничеством с государственным сектором ВПК в производстве всемирно известных комплексов "Нептун" и "Вильха". Организаторы приглашают всех посетить стенд NAUDI – 838А в холле 8 выставочного центра Tuyap.