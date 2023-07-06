Украинские общественные организации призвали Европарламент приобщить их к дискуссии по законопроекту 5655

Ряд общественных организаций призвали Европарламент привлечь их к обсуждению резонансного законопроекта в случае, если таковые состоятся.

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Об этом говорится в заявлении от общественных организаций, ассоциаций и медиа.

"Мы ценим то, что Европарламент дал в резолюции критическую оценку законопроекту 5655, против которого в Украине выступили органы местного самоуправления и их ключевые ассоциации (Ассоциация городов Украины), Национальный союз архитекторов Украины, экспертное сообщество, ведущие общественные организации и медиа. Такое сопротивление возникло из-за непрозрачной работы комитета, который проигнорировал привлечение всех стейкхолдеров и их рекомендации на этапе обсуждения законопроекта", – отметили в заявлении.

Они отмечают, что в своем обращении к Европарламенту Стефанчук лоббирует законопроект, несущий ряд коррупционных рисков и в котором не учтены даже замечания Национального агентства по предотвращению коррупции.

В обращении определены следующие главные риски:

– централизация полномочий в одном министерстве;

– снятие государством с себя ответственности за законность застройки при предоставлении права на строительство;

– введение частного градостроительного контроля, прямо противоречащего положениям Конституции Украины;

– лишение местного самоуправления принципиальной части его прав, в первую очередь относительно застройки в соответствии с утвержденным планированием территорий;

– ослабление внутреннего антикоррупционного контроля законности действий должностных лиц, отвечающих за сферу градостроительства;

– амнистия незаконного строительства, возникшее до вступления в силу 5655 из-за коррупционных договоренностей, в результате чего были получены соответствующие документы;

– существенное увеличение рисков силового противостояния между общественностью и застройщиками.

Письмо президенту Европарламента Роберты Мецоли подписали "Движение ЧЕСТНО", "Автомайдан", DEJURE, профильные ассоциации органов местного самоуправления и медиа.