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Украинские морпехи уничтожили десятки оккупантов и 4 дрона врага

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
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Украинские морпехи уничтожили десятки оккупантов и 4 дрона врага

Украинские защитники продолжают мужественно защищать свою землю и наносить потери российским оккупационным войскам. За сутки украинские морские пехотинцы уничтожили десятки захватчиков и четыре дрона врага.

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Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что воинские части и подразделения морской пехоты продолжают выполнять задачи командования по отпору путинской армии.

"За минувшие сутки, 14 января, морские пехотинцы уничтожили 4 БПЛА и 28 оккупантов", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, артиллерийские воинские части нанесли огненное поражение по расположению захватчиков. Подтверждено, что вследствие этого было уничтожение двух российских захватчиков. Окончательные потери противника пока еще уточняются.

Украинские морпехи уничтожили десятки оккупантов и 4 дрона врага

Следует отметить, что на войне против Украины за предыдущие сутки (14 января) было ликвидировано еще 630 военнослужащих оккупационных сил РФ. Общее количество "двухсотых" захватчиков достигло 115 290.

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