Украинские морпехи уничтожили десятки оккупантов и 4 дрона врага

Украинские защитники продолжают мужественно защищать свою землю и наносить потери российским оккупационным войскам. За сутки украинские морские пехотинцы уничтожили десятки захватчиков и четыре дрона врага.

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Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что воинские части и подразделения морской пехоты продолжают выполнять задачи командования по отпору путинской армии.

"За минувшие сутки, 14 января, морские пехотинцы уничтожили 4 БПЛА и 28 оккупантов", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, артиллерийские воинские части нанесли огненное поражение по расположению захватчиков. Подтверждено, что вследствие этого было уничтожение двух российских захватчиков. Окончательные потери противника пока еще уточняются.

Следует отметить, что на войне против Украины за предыдущие сутки (14 января) было ликвидировано еще 630 военнослужащих оккупационных сил РФ. Общее количество "двухсотых" захватчиков достигло 115 290.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили российским оккупантам очередную "демобилизацию". Они одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражескую боевую машину пехоты и ее экипаж.

На оккупированной территории Запорожской области произошла "бавовна" в месте расположения живой силы противника. Взрыв раздался 11 января в школе села Новофедоровка Пологовского района, где захватчики устроили свою казарму.

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