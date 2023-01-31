Украинские морпехи точным выстрелом уничтожили вражеский танк на Донетчине: момент попал на видео

Украинские защитники продолжают наносить масштабные потери "второй армии мира", очищая нашу землю от российских оккупантов. В Донецкой области Вооруженные силы Украины точным выстрелом уничтожили вражеский танк.

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Момент "демобилизации" российской техники попал на видео. Соответствующий ролик опубликовала 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Для атаки по танку оккупантов украинские защитники использовали 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

Отмечается, что в искусных руках морпехов МТ-12 "Рапира" становится настоящей снайперской винтовкой, эффективно уничтожающей вражескую бронетехнику.

"На днях в Донецкой области точным выстрелом противотанкисты 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского поразили российский танк, который рашисты, накивая лаптями, оставили на поле боя", – отметили в бригаде.

Следует добавить, что по состоянию на утро 31 января армия РФ в войне с Украиной потеряла 127,5 тысяч военных. Из них 850 оккупантов были ликвидированы украинскими военными за последние сутки. Также ВСУ уничтожили уже 3201 вражеский танк.

Напомним, воины сил обороны Украины не дают расслабиться российским оккупантам на украинской земле. В одном из направлений артиллеристы Вооруженных сил Украины вместе с аэроразведчиками Нацгвардии уничтожили состав российских боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в войне против Украины теряют не только личный состав, но и вооружение. Так, в сети появились фото выведенного из строя РСЗО БМ-21 "Град", принадлежавшего одному из подразделений морской пехоты Черноморского флота РФ, дислоцирующегося в Крыму.