Украинские Карпаты засыпало снегом, возникла угроза лавин. Фото

В Украинских Карпатах снова усилились снегопады. Из-за этого на некоторых участках синоптики объявили об угрозе схода лавин.

Как сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 22 марта в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность. Ей присвоен третий уровень.

Серьезное ухудшение погодных условий зафиксировано на горе Поп Иван Черногорский. В понедельник там будет облачно, видимость ограничена 100 м. Ветер – северо-восточный со скоростью 3-5 м/с, температура воздуха -10°С, сообщила пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Метель на горе Поп Иван Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста

Показательные фото с горы Поп Иван обнародовал на своей странице в Facebook и руководитель упомянутого поста Василий Фицак. На кадрах видны огромные сугробы, которые сформировал сильный ветер.

Ветер сформировал в Карпатах огромные сугробы Facebook Василия Фицака

Гора Поп Иван покрылась огромными снежными заносами Facebook Василия Фицака

Сильный ветер в Карпатах нанес огромные снежные "барханы" Facebook Василия Фицака

В Украинские Карпаты вернулась зима Facebook Василия Фицака

Также подробную информацию о снежном покрове и погодных условиях в горах обнародовали на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook. По данным синоптиков, на станции Пожежевская температура воздуха 22 марта составит -7,6°С, ветер – юго-западный, 5-8 м/с, облачно. Высота снежного покрова достигла 100-202 см, снег вьюжный, не стабильный.

Ситуация со снеголавинной опасностью в Украинских Карпатах Пресс-служба Укргидрометцентра

На станции Плай температура воздуха снизилась до -8,5°С, ветер – юго-западный, 1-4 м/с, облачно, снег. Высота снежного покрова установилась на уровне 61-100 см, осадки свежие, пушистые, хорошо закреплены.

Что касается снеголавинного поста Драгобрат, то там столбики термометров не поднимутся выше -4,2°С, высота снежного покрова выросла до 165 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, метели и угроза схода лавин в Украинских Карпатах наблюдаются уже на протяжении нескольких дней. Так, соответствующее предупреждение было объявлено 17-18 марта. Самой серьезной тогда была ситуация на Ивано-Франковщине.