Украинские бойцы с протезами и после тяжелых ранений рассказали, как вернулись на фронт

Украинские защитники с одной батальона, которые были ранены в боях за Луганскую область, вернулись снова на фронт, и несут службу теперь уже на Донеччине. Один из героев потерял ногу, но даже протез не стал для него препятствием, чтобы вернуться на передовую.

О том, как они вернулись в окопы после ранения, бойцы рассказали в интервью "ТСН". Всех троих военных объединяет одно желание – выбить врага с родной земли.

Сапер Андрей имеет прозвище "сепар", так его собратья называют потому, что он живет в Донецкой области. Вопреки поговорке о саперах, Андрей ошибался трижды: первый раз ему оторвало часть пальца, второй – контузило, а третья ошибка стоила ему одной ноги.

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Несмотря на то, что Андрей на протезе, он вернулся на фронт.

"А что, быть как наши диванные войска? Что пошли полгода послужили в армии, а потом себя в грудь бить – я танки грыз как барбарис? Кто-то все равно должен служить", – говорит Андрей.

Боец Алексей, которого собратья называют "Флегман" за спокойный характер, на войне уже 5 лет. У него на плече шрам от ранения на Луганщине. Тогда оккупанты ранили Алексея и убили его командира Владимира Федченко. Боец до сих пор не может смириться с потерей.

Военнослужащий Валентин чудом выжил - снаряд разорвался прямо над его головой. Его плечи были "нафаршированные" осколками. Однако после больницы и реабилитации боец снова в строю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в госпиталь Киева бортом доставили раненых воинов: волонтеры попросили помочь защитникам.