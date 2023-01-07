''Украинская молитва звучит в Лавре, все становится на свои места'': Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством. Он пожелал самого главного – мира.

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Пятый президент подчеркнул, что украинцы уже четвертый год отмечают этот день в независимой Православной Церкви Украины. Порошенко напомнил, что первая после Томоса служба прошла в Софийском соборе Киева.

"Уже четвертый год подряд светлый день Рождества Христова мы празднуем в независимой Православной Церкви Украины. С удовольствием вспоминаю этот день ровно 4 года назад, когда сердце Киева – Святая София дождалась события, о котором мечтало не одно поколение. Первая после Томоса служба состоялась именно здесь, под сенью Богородицы Оранты", – напомнил Порошенко.

"А уже сегодня Блаженнейший Митрополит Эпифаний совершает первую службу в Киево-Печерской Лавре. Украинская молитва звучит в Лавре. Сбывается то, к чему так стремились миллионы украинцев. Все становится на свои места", – убежден Петр Порошенко.

"Со всего сердца поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова! Мира и веры всей нашей великой единой семье", – пожелал пятый президент.