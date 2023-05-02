Украинская граница в безопасности: на Волыни открыли современное пограничное подразделение. Фото

На фоне существующих рисков вторжения российских войск в Украину через границу с Беларусью наши пограничники продолжают укреплять оборону. 2 мая в Волынской области торжественно открылось обновленное приграничное подразделение, в которое входит пять отделений.

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Они охраняют более сотни километров границы с республикой, которая под контролем самопровозглашенного президента Александра Лукашенко стала фактически сателлитом агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Участок надежно укреплен и оснащен камерами видеонаблюдения. Во время ремонта было восстановлено административное здание, бокс для автомобильной техники, сооружения хозяйственного назначения, а также обустроен модульный городок", – указано в сообщении.

Также в ходе открытия нового подразделения начальник пограничного отряда Сергей Лозинский поблагодарил всех, кто причастен к его открытию и обустройству. Также он вручил награды всем отличившимся бойцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Беларуси вблизи границ с Украиной в несколько раз уменьшилось количество военных России. Теперь там около 2800 российских оккупантов от прежнего числа в 10 тысяч.

При этом на границе Украины и РБ продолжается противостояние между нашими и беларускими пограничниками. Бойцы ГПСУ решили повлиять на своих коллег из Беларуси, включая на посту сигнал воздушной тревоги.

"Такие меры направлены на то, чтобы соседи, не определившиеся на чьей они стороне, все же понимали, что если тревога звучит несколько раз днем и ночью – это ужасно", – поясняют украинские силовики.

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