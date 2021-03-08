Украинки в Крыму вышли на митинги против оккупации: в сети вспомнили фото и видео

В начале марта 2014 года в Крыму прошли акции "Женщины Крыма за мир", на которых крымчанки протестовали против военной агрессии России. Женщины выстраивались вдоль дорог – в Симферополе, Феодосии, Саках, Старом Крыму, Керчи и других населенных пунктах.

В этих акциях приняли участие свыше 12 тысяч человек, требуя вывести с территории полуострова российские войска и призывая бойкотировать назначенный на 16 марта "референдум", непризнанный ни Украиной, ни странами Запада. О том, как семь лет назад проходил женский протест против агрессии РФ, рассказали его участницы, передает "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что в те дни проукраинские акции в Крыму проходили практически ежедневно, до того момента, пока люди уже окончательно не дали понять, что за выражение антивоенной и проукраинской позиции можно не только быть задержанным, но и пропасть без вести. Но даже когда на полуострове начинали открыто похищать людей, крымчане не боялись выходить на улицу с протестами.

"Мы выходили 3 марта, 6 марта у нас было противостояние с людьми, которые называли себя "крымской самообороной", но не понимали, где они находятся. А 8 марта акция прошла без сопротивления, и уже после я сопоставила данные: там у них в этот день происходили какие-то мероприятия под республиканским военкоматом. Именно потому, что они пытались создать видимость массовой поддержки России, но реально ее не имели, то не могли сосредоточиться одновременно на нескольких моментах", – вспомнила крымчанка, правозащитница, участница тех событий Александра Дворецкая.

Со своей стороны крымчанка, журналистка Эльвина Сеитбуллаева говорит, что мирное сопротивление в Крыму есть и сегодня. По ее словам, на протяжении семи лет российская пропаганда пытается уничтожить воспоминания о проукраинских акциях 2014 года на полуострове, но в качестве свидетельств произошедшего остаются фото и видео.

"В Крыму нет независимых СМИ, и даже если сейчас люди будут протестовать, могут быть последствия. Оккупационные власти делают все, чтобы уничтожить то, что было раньше. И все же люди мирно выражают свои протесты, приносят цветы к памятнику Тарасу Шевченко, в судах семьи крымских татар выражают свою позицию и выходят к зданиям судов, продолжаются одиночные пикеты", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта в Киеве прошел Марш женщин, который в этом году посвятили также пандемии COVID-19 и ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.