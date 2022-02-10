Украинка в 84 года стала звездой TikTok: видео собирают миллионы просмотров

Украинская пенсионерка Ярослава Козак стала звездой популярной среди подростков соцсети TikTok. Ведет его правда внучка, которая записывает и публикует ролики.

Некоторые видео на странице melania.movvie набирают до 2,6 млн просмотров. А подписаны на нее почти 2 млн пользователей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также многие подписчики шлют подарки 84-летней тиктокерше, в том числе и из других стран.

Видео дня

Идея создания такого блога пришла внучке, когда ее бабушка вдохновила бороться и победить рак молочной железы.

Девушка рассказала ТСН, что видео с бабушкой могут помочь еще кому-то другому.

"Я считают, что этим нужно делиться, потому что доброты в нашем мире не хватает", – отметила она.

Ранее OBOZREVATEL писал об американской пенсионерке Хелен Элам, которая в 93 года стала звездой Instagram.