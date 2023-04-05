Украинка подала заявление против итальянского мэра: она обвиняет его в поддержке России

Украинка, которая уже много лет проживает в Италии, подала заявление в полицию на мэра города Ареццо. Она обвиняет его в том, что он фактически поддерживает Россию, тогда как эта страна ведет кровавую войну на территории Украины.

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В качестве доказательств она отмечает, что благодаря этому мэру в городе состоялся концерт оперной певицы, путинистки Анны Нетребко. Кроме этого, мэр всячески поддерживает все "культурные" мероприятия, связанные с Россией.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинка будет судиться с итальянским мэром

Наталия Гебрич, украинка, которая уже давно живет в Италии, подала иск в полицию. В своем письме она обвиняет мэра итальянского города Ареццо Алессандро Гинелли в том, что в то время как в Украине российские войска убивают мирных жителей, он активно поддерживает и продвигает российских артистов и всех представителей культуры, которые связаны с РФ.

Последней каплей стало то, что при непосредственном участии Гинелли в театре Петрарка в Ареццо в феврале прошел концерт оперной певицы Анны Нетребко. Хотя украинцы активно высказывались против этого, даже подписывали петицию и выходили на акцию протеста.

"Нетребко – известная сторонница Путина. Она поддерживала его на выборах в 2012 году. Она дает свои концерты в Кремлевском дворце. Самый известный факт – в 2014 году она поехала в "ДНР" и там вручила миллион рублей якобы местному театру. Сфотографировалась с известным беглым политиком от Партии регионов Олегом Царевым и развернула на сцене флаг "ДНР", – перечисляет Наталья.

А мэр Гинелли активно продвигал выступление Нетребко, переживал за ее здоровье, когда она перенесла концерт, и итальянским СМИ рассказывал, что с выручки за концерт Нетребко купил и передал во Львовскую область в город Самбор электрогенератор.

"Ни одного доказательства того, что он передал генератор именно на эти деньги, – нет. Нет квитанций, сколько он потратил на его покупку и что эти деньги действительно взяты с выручки за концерт Нетребко. Мы писали электронные письма на четырех языках, но так ответа и не получили.

Но теперь концерт этой певицы в Ареццо открыл ей дорогу в "Ла Скала". Мы пытались донести до руководства "Ла Скала", что Путин ведет войну не только на поле боя, но и в культуре и искусстве. Но нас так и не услышали", – говорит Гебрич.

Кстати, только в Италии Нетребко возвращается на сцену. В других странах она все так же нежелательна. Например, в США после вторжения РФ в Украину, поскольку Нетребко не осудила действия Путина, "Метрополитен опера" разорвала с ней контракт.

Оперная певица судилась с ними, и суд постановил выплатить ей 400 тыс. долларов. В "Метрополитен" решили, что лучше заплатят ей деньги, но больше никогда не позволят переступить порог своего концертного зала.

Мэр не отвечает на письма

Также украинку возмутило, что мэр игнорировал обращения украинцев к нему по сертифицированной электронной почте. Он не отвечал на письма и других частных лиц, которые призывали запретить выступление оперной певицы.

Хотя по итальянскому закону мэр должен был ответить в течение 30 дней. Также муниципалитет получил десять звонков от общественных организаций, но ни на один из заданных ими вопросов там не ответили.

Поддерживает культуру, связанную с Россией

Украинка считает, что мэр поддерживает не только Нетребко. В июне, а затем осенью 2022 года в городе при поддержке мэра проходила выставка эксцентричного скульптора Фабио Виале. Он расписывает мраморные статуи тюремными татуировками, в основном российских криминальных авторитетов.

Одна из таких скульптур – рука с татуировками – была выставлена на площади неподалеку от Собора Святых Петра и Павла 11 века в Ареццо. Это главное место католических богослужений в городе.

"Эти татуировки сделаны по образцу наколок заключенных, которые воюют в группе "Вагнер". Например, кресты на пальцах руки Константина означают ходки за убийства. И все это происходило, когда в Украине уже шла полномасштабная война и "вагнеровцы" участвовали в ней", – говорит Гебрич.

Сам Гинелли тогда говорил, что не видел всех работ своего друга-скульптора, но доверяет ему. И его работы обязательно будут выставлены возле церквей.

Виале нередко устраивает свои выставки и в России. А идея расписывать скульптуры татуировками пришла к нему как раз тогда, когда он побывал в России и увидел там человека с такими татуировками.

Кроме этого, Наталья хочет, чтобы мэр объяснил, каким образом в 2016 году муниципальная организация "Знаменосцев сарацинов" вдруг поехала на "международный форум" в Крым и кто им оплачивал такое путешествие.

Как писали в прессе, такой форум был организован на деньги России, туда свозили иностранных политиков, общественных деятелей, чтобы реабилитировать факт оккупации Крыма Россией.

Надо отметить, что мэр Алессандро Гинелли – большой друг премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Гинелли выходец из правой партии "Национальный альянс". Когда он баллотировался в мэры в 2015 году, то покинул партию. Но его поддерживала коалиция, куда входила право-популистская партия "Братья Италии". Именно к ней принадлежит Мелони. Она не раз приезжала в Ареццо.

Местные СМИ не поддерживают украинцев

Украинка говорит, что все свои петиции и заявления о протесте, об акциях она рассылала и в местные СМИ. Всю информацию, которую просили журналисты, она им предоставляла. Однако там не только их не опубликовали. В одной из газет даже вышла статья, где украинка была представлена в негативном свете.

"А на одном из телеканалов показали мое изображение, сделанное со стоп-кадров видео, где я рассказываю о Голодоморе. Там я выгляжу не очень хорошо, потому что был ноябрь, холодно на улице. Но они именно эти изображения подобрали, хотя в сюжете шла речь уже о предстоящем протесте 7 февраля. В соцсетях у меня достаточно разных фото, которые можно было использовать. Я уверена, что сделано это было специально, чтобы представить украинцев в невыгодном свете", – рассказывает Гебрич.

Наталья подозревает, что такое негативное отношение местной прессы к украинской активистке сформировалось не без влияния мэра.

Теперь ее заявление должна рассмотреть полиция и решить, передавать ли его в суд.