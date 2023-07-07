Украинка на границе узнала о возвращении мужчины из плена и вернулась во Львов. Трогательное видео

На украинско-польской границе в Львовской области женщина, которая собиралась выехать в соседнюю страну, внезапно передумала. Причиной такого решения стало радостное известие: ее муж-военный вернулся из российского плена в рамках обмена.

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Трогательные кадры опубликовал OBOZREVATEL. Мария стояла в длинной очереди на выезд, когда внезапно на ее мобильный поступил судьбоносный звонок (чтобы получить видео, доскролльте страницу до конца).

"Я так долго этого ждала, что даже не верится до конца", – делится эмоциями украинка.

Она сразу позвонила детям, чтобы сказать, что их отец вернулся в Украину, скоро будет дома. Конечно, скоро во Львов вернется и она сама, потому что об эмиграции теперь не может быть и речи.

Сотрудники Патрульной полиции на первом же блокопосту помогли женщине с вещами и посадили в автомобиль, двигавшийся в сторону Львова. Мария заметно волновалась и в этих захватывающих переживаниях поехала на долгожданную встречу с супругом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 июля из плена России на неподконтрольных территориях вернулись еще 45 украинских солдат в рамках соглашений об обмене военнопленными. Это воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, а также гражданский сотрудник "Азовстали". Кроме того, в этот день в Украину вернули двух детей 6 и 10 лет, которых оккупанты незаконно вывезли в Россию.

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