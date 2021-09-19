Украинец надел пакет вместо маски в магазине: его высмеяли в сети. Видео

Мужчина в Херсоне надел пакет вместо защитной маски в супермаркете "АТБ". Таким образом он расплатился на кассе.

Соответствующие видео опубликовали в одном из местных Telegram-каналов. Мужчину высмеяли в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Судя по всему, кассир потребовала надеть защитную маску, когда он подошел расплатиться, но у него не было ее с собой. Мужчина придумал, как выйти из ситуации, натянув маленький прозрачный пакет на уши.

"Все гениальное просто", "патент выдать", "просто поднял настроений, супер", "когда зажал одну гривну на маску", "новые тренды", – написали в комментариях под видео.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, одноразовые бумажные и тканевые маски, которые часто использовались во время пандемии коронавируса могут быть не столь эффективны в предотвращении распространения новых типов COVID-19, как другие виды защитных средств для лица. Лучшими являются маски KN95 или N95.