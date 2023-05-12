Украине нужны Himars с дальностью поражения до 300 км, – Порошенко

Петр Порошенко в ходе поездки на международную военно-промышленную выставку DEFEA 2023 в Афины пообщался с ведущими производителями оружия. Пятый президент отмечает: Вооруженные Силы Украины сегодня одна из самых профессиональных армий мира, которая способна работать с самыми современными видами вооружения. Порошенко считает, что уже сейчас нужно думать о стратегии развития украинской армии с учетом будущего членства в НАТО. Речь идет и о передаче западного оружия, и о возрождении военно-промышленного комплекса Украины.

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"Десяти руководителей стран, правительств, министерств обороны сегодня присутствуют здесь, где фактически координируется будущее оборонно-промышленного комплекса мира", – говорит Порошенко.

"За моей спиной находится известный Himars, сыгравший очень важную роль, изменивший "правила игры" и характер боевых действий. Мы сегодня требуем увеличения поставок этого вооружения для украинских Вооруженных Сил. Только мы говорим не о модификации М30/М31 с радиусом действия 15- Мы говорим о М39/57, который имеет дальность до 300 километров, и это то, что мы пытаемся донести здесь, чтобы немедленно были раскрыты возможности для поставок в Украину. Himars с дальностью 300 километров – это то, в чем мы нуждаемся сейчас и уже. И мы надеемся, что нам удастся выйти на эти результаты", – объясняет Порошенко.

Порошенко, также говорит о MLRS, это тоже очень эффективная система оружия. Переговоры об их снабжении были начаты еще в 17-18 годах, отметил пятый президент. Но он с командой снова говорят о радиусе действия 300 километров. Это позволит украинским военным уничтожать склады боеприпасов, центры логистики, пункты управления. Лидер фракции "ЕС" уверен, что это позволит сделать более успешным то событие, о котором сейчас не просто говорит, а с надеждой смотрит весь мир. Это украинское наступление.

"Мы сегодня заинтересованы в увеличении поставок боевых бронированных машин Stryker в украинские вооруженные силы. Здесь сегодня большое количество стран проявляет заинтересованность в том, чтобы увеличить поставки в Украину. Причем поставки как за счет средств наших партнеров, за счет средств правительства Соединенных Штатов, так и за счет возможности покупки и производства, в том числе и на предприятиях ВПК Украины. Это наша задача – возрождение военно-промышленного комплекса Украины. Я очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", – сказал Порошенко.

"После Himars, MLRS и CV-90 мы находимся на стенде Rheinmetall. Наш Фонд имеет уникальный опыт сотрудничества с Rheinmetall – робот для эвакуации тяжелораненых, который мы доставили в Украину, производства Rheinmetall. Еще один уникальный продукт – это тяжелая боевая машина пехоты, которая имеет 3 человека экипажа и до 9 человек десанта. Артиллерия является сверхсовременной, сверхскоростной, тяжело бронированной, имеет защиту от целей с воздуха, самый длинный радиус применения оружия. Пока еще его нет в Украине, но мы очень ждем, что дружественный к нам Rheinmetall и возможности Европейского Союза и НАТО были применены, чтобы быстрее всего эта машина – Рысь – оказалась в Вооруженных Силах Украины", – говорит Порошенко.

За спиной Петра Порошенко – то к чему он и его команда стремимся, то для чего они здесь и то над чем они сейчас работают – Lockheed Martin. Именно Lockheed Martin сегодня производит истребители, в которых очень нуждается Украина.

"Здесь мы встречались и с представителями Lockheed Martin, и с представителем Dassault Aviation. Мы знаем, что уже начат процесс обучения украинских пилотов", – говорит Порошенко.

По его словам, успех украинской наступательной операции будет связан с необходимым воздухом.

"Нехватка истребителей просто увеличивает цену для Украины и снижает эффективность этой операции. Поэтому если наши западные партнеры будут понимать, что это не просто помощь Украине, а это инвестиции в их собственную безопасность, то процесс предоставления Украине F16 будет значительно ускорен", – убежден пятый президент.

"Мы убеждены, что так как мы добились успеха по Bayraktar, по Javelin, по Himars, MLRS и Patriot, так же мы будем совершать невыполнимое. И в украинском небе остановку российского доминирования обеспечат представители Lockheed Martin в виде F16. Так же как и создание состоявшейся танковой коалиции состоявшейся в Рамштайне танковой коалиции следующим шагом будет авиационная коалиция с истребителями стран НАТО", – отмечает Петр Порошенко.

"F16 – это ближайшее будущее. Но я хочу заглянуть и в немного дальше будущее, стратегию развития Вооруженных Сил Украины. Стратегию, когда Украина будет членом НАТО, а то, что она будет, я не сомневаюсь. Мы ждем, чтобы в Вильнюсе через несколько недель были приняты соответствующие решения по приглашению Украины", – заметил Порошенко.

Сейчас на стенде Lockheed Martin можно увидеть уже модель F35 и этот F35 является самой современной машиной мира. Порошенко твердо уверен, что после нашего членства в НАТО F35 также будут в украинском воздухе, защищая мир, защищая безопасность, защищая покой на континенте.