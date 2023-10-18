'Украина: журналисты в зонах боевых действий': в Брюсселе заработала фотовыставка НСЖУ

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.17 октября в Брюсселе открылась фотовыставка "Украина: журналисты в зонах боевых действий", организованная совместно Европейской федерацией журналистов (ЕФЖ) и Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ). Главной целью выставки является привлечение внимания мировой общественности к важной роли журналистов во время войны и необходимости привлечения к ответственности россиян за военные преступления.

Свое выступление на открытии фотовыставки генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес закончил на украинском языке, словами "Слава Украине! Слава украинским журналистам!" Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Нам необходимы свидетельства об этой войне, мы должны документировать военные преступления! И журналисты играют в этом фундаментальную роль", – сказал Рикардо Гутьеррес.

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Он поблагодарил всех, кто поддерживает журналистов в Украине – Международную и Европейскую федерации журналистов ЮНЕСКО, швейцарский фонд "Hirondelle" и многих других.

"Но мы – в Брюсселе. И мы призываем Европейский Союз также поддерживать деятельность Центров журналистской солидарности Национального союза журналистов Украины и финансировать печать местных газет на деоккупированных и прифронтовых территориях. Евросоюз сообщил о выделении 28 миллионов евро в поддержку украинского правительства в стратегических коммуникациях, но мы призываем также поддерживать журналистов на местах", – сказал Рикардо Гутьеррес.

На выставке особое внимание уделяется журналистам, потерявшим жизнь, работая на передовой. С начала российского вторжения в Украину во время исполнения профессиональных обязанностей погибли 16 журналистов, а общее количество медийных работников, ставших жертвами российской агрессии, превышает 70 человек, включая как гражданских журналистов, так и журналистов, мобилизованных в армию.

"Мы в Украине свято чтим память наших коллег, которые пали, исполняющий обязанность - профессиональный и гражданский. В то же время мы призываем не оставить их убийц безнаказанными. Национальный союз журналистов Украины поддерживает инициативу проведения трибунала над путинским режимом в целом и над каждым отдельным военным В настоящее время Россия хотела бы убрать Украину и события в Украине по международным новостям, но война продолжается – и мы призываем коллег из разных стран мира продолжать освещать ее в своих медиа, – сказал, выступая на открытии выставки, председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Фотографии, представленные на выставке "Украина: журналисты в зонах боевых действий", показывают работу журналистов в разных городах и регионах Украины. Представлены 26 фотографий, среди которых работы известных украинских и международных фотографов, в том числе лауреата Пулитцеровской премии и World Press Photo Евгения Малолетки, фотографа информационного агентства Associated Press в Украине Ефрема Лукацкого, известных украинских военных фотографов Константина, Влады Либеровых (LIBKOS) Клюшка, Андрея Андриенко.

"Эти фотографии - лучший путь узнать настоящую историю о войне, украинских людях, о нашей борьбе. Ведь Россия использует в этой войне ложь как оружие, - сказал на открытии выставки Чрезвычайный и Полномочный посол, представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов.

Он добавил, что день 17 октября в Брюсселе – грустный и пасмурный, поскольку накануне произошла террористическая атака, в которой погибли невинные люди.

Запланированное открытие фотовыставки чуть не было отменено из-за неожиданной угрозы в Брюсселе. Ночью против вторника, 17 октября, в городе был объявлен самый высокий уровень террористической угрозы в результате инцидента, в котором 45-летний гражданин Туниса открыл огонь, убив двух человек...

В своем выступлении Всеволод Ченцов пытался подбодрить жителей Брюсселя и европейских медийщиков. Он также добавил, что мужество и храбрость украинских журналистов может стать примером для иностранных коллег.

О совместном видении угроз и солидарности журналистов разных стран говорила и глава Департамента кампаний и коммуникаций Международной федерации журналистов Памела Мориньер.

"Самая мощная кампания солидарности, которая только была проведена Международной и Европейской федерацией журналистов, - это кампания в поддержку украинских журналистов, - сказала она. - Даже самые маленькие союзы журналистов из разных стран передавали либо средства, либо защитное снаряжение, технику или гуманитарную помощь. Совместно с штаб-квартирой ЮНЕСКО мы поддерживаем деятельность эффективной сети Центров журналистской солидарности в Украине.

Выставка "Украина: журналисты в зонах боевых действий" будет работать в Брюсселе с 17 по 23 октября на площадке Украинского хаба общественного общества (Люксембургская площадь у помещения Европарламента).