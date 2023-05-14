Украина ждет потепления: Диденко назвала области, которые станут исключением

В Украину пришла долгожданная теплая погода. Температура во всех областях Украины будет заметно выше.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В западных регионах возможны кратковременные дожди и небольшое похолодание.

"Сухо, тепло, белые тучки, сирень, каштаны, калачики на балконах, птички, прибавилось шорт, голых колен, плеч и локтей с которым хочешь папу, кто еще не помыл окна - как раз пора!), много светлого в одежде и обуви наконец", – пишет она.

По данным синоптика, в западных областях Украины прогнозируются кратковременные дожди, также возможны грозы.

В Киеве понедельник предполагается сухим и теплым, максимально +23, +24 градуса.

Как писал OBOZREVATEL:

– Первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Данные сайта Meteoprog говорят о том, что аномальной жары в июне ждать не стоит.

– Синоптик Наталья Птуха ранее заявляла, что в конце мая-2023 в нашей стране температура воздуха будет прогреваться в среднем до +25 градусов.

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