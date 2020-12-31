Украина закупила вакцину и тесты на COVID-19 почти на два миллиарда гривен

Украина закупила вакцины от коронавируса на 964 млн грн, экспресс-тестов – на 989 млн грн.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова во время пресс-брифинга 31 января. Всего на закупку лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования в 2020 году Минздрав направил 12,8 млрд грн, уточнила она (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Закуплено 5,9 млн экспресс-тестов на COVID-19 на 989 млн грн, медикаментов для лечения COVID-19 только по централизованным закупкам для поставок на 146 млн грн, средств индивидуальной защиты для медиков на сумму более 730 млн грн. Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины на сумму 964 млн грн. Закуплено 200 аппаратов ИВЛ на сумму 84 млн грн", – уточнила Шаталова.

Всего за 2020 год обеспечены поставки лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму более 6,5 млрд грн, сказала она.

Также министерство дало поручение на закупку 416 автомобилей экстренной службы на сумму 728 млн грн и инициировало закупку 161 компьютерного томографа на сумму 2,3 млрд грн, 48 из них уже поставили в медучреждения, отметила замминистра.

По ее словам, медучреждения регионов заключили договоры о поставке новых аппаратов ультразвуковой диагностики и рентген-систем на сумму более 1 млрд грн.

В рамках совместного проекта министерства со Всемирным банком "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в 2020 году в Украине реализованы программы в восьми регионах на сумму более 2,6 млрд грн, сообщила Шаталова.

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