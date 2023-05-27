Украина взяла на себя обязательство постепенно снимать валютные ограничения – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) обратился в Международный валютный фонд и начал работать над дорожной картой постепенного ослабления валютных ограничений.

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Об этом говорится в ответе Национального банка Украины (НБУ) на письмо Федерации работодателей Украины (ФРУ).

В соответствии с ней Украина обратилась в Международный валютный фонд (МВФ) с письмом о намерениях, которое подписали Премьер-министр Украины, а также Национальный банк, и начала сотрудничество в рамках новой программы "Механизм расширенного финансирования".

"В Письме о намерениях Украина обязалась после нормализации ситуации и консультаций с экспертами МВФ постепенно снимать временные валютные ограничения, введенные на время военного положения", - говорится в письме.

Кроме того, НБУ начал работать над дорожной картой постепенного ослабления валютных ограничений, конечной целью которой будет выход на режим валютного регулирования, действовавший до начала полномасштабного вторжения.

Напомним, в рамках разработки Стратегии валютной либерализации Национальный банк Украины рассматривает возможность ослабления ограничений на осуществление трансграничных переводов и выплаты процентов по еврооблигациям.