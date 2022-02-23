Украина вводит ряд ограничений в приграничных районах: что будет запрещено

В районах Украины, граничащих с Россией, Беларусью и временно оккупированными территориями, вводятся временные дополнительные ограничения. То же касается и районов, примыкающих к морскому побережью.

Об этом сообщили на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook. Такое решение может быть связано с риском агрессии РФ.

О каких именно ограничениях идет речь? Запрещается:

пребывание в приграничной зоне в ночное время;

выход любых плавсредств из пунктов базирования;

движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе;

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пребывания иностранцев в пограничной полосе;

использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов;

видео-, кино-, фотосъемка личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины;

передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.

На данный момент пока неизвестно, на какой срок ввели эти дополнительные ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение. По словам секретаря СНБО Данилова, на Донбассе не вводится ЧП, потому что уже действует там достаточно давно.

Какие ограничения при будут действовать и все, что нужно знать, читайте по ссылке.