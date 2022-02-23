Украина вводит ряд ограничений в приграничных районах: что будет запрещено
В районах Украины, граничащих с Россией, Беларусью и временно оккупированными территориями, вводятся временные дополнительные ограничения. То же касается и районов, примыкающих к морскому побережью.
Об этом сообщили на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook. Такое решение может быть связано с риском агрессии РФ.
О каких именно ограничениях идет речь? Запрещается:
пребывание в приграничной зоне в ночное время;
выход любых плавсредств из пунктов базирования;
движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе;
пребывания иностранцев в пограничной полосе;
использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов;
видео-, кино-, фотосъемка личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины;
передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.
На данный момент пока неизвестно, на какой срок ввели эти дополнительные ограничения.
Как сообщал OBOZREVATEL, на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение. По словам секретаря СНБО Данилова, на Донбассе не вводится ЧП, потому что уже действует там достаточно давно.
Какие ограничения при будут действовать и все, что нужно знать, читайте по ссылке.