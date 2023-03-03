Украина вошла в 20 самых влиятельных стран мира в рейтинге ''мягкой силы'': какие факторы учитывали

Украина улучшила свои позиции в международном рейтинге мягкой силы Global Soft Power Index. Наше государство заняло 37-е место из 121 в общем итоге и 19-е место по уровню влиятельности.

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Улучшилась также репутация Украины в мире. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга на основе международного исследования восприятия национальных брендов, проводимого Brand Finance при участии100 тысяч респондентов со всего мира.

Согласно опубликованным данным, в международном рейтинге мягкой силы Global Soft Power Index Украина заняла 37-е место из 121. В 2021 году, для сравнения, мы занимали 61 строчку этого рейтинга.

По уровню влияния наше государство стало 19-м (в 2021 году Украина была на 45 месте).

В то же время об Украине узнали гораздо больше людей. По показателю узнаваемости наше государство поднялось с 47-й на 14-ю позицию.

Умеренное улучшение также фиксируется в репутации Украины. Общий показатель здесь несколько уменьшили респонденты из Азии, которые считают, что наша репутация снизилась.

В ходе своего выступления на видеоконференции Global Soft Power Summit 2023 2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что над тем, чтобы рассказать миру о себе и агрессии России, в течение года полномасштабной войны работали политики и дипломаты, Вооруженные силы Украины и весь украинский народ.

"Отчет о восприятии Украины в мире-2022 ясно показал, что Украина больше не terra incognita. Подтверждением тому результаты Украины в Global Soft Power Index 2023. В течение последнего года Украина приложила усилия, чтобы рассказать о своей истории, создать свой нарратив и получить поддержку. Нынешний результат является достижением мужественного украинского народа, президента Украины Владимира Зеленского, наших Вооруженных сил и всех, кто рассказывал историю Украины", – отметил Кулеба.

По его словам, Украина смогла успешно использовать ту самую "мягкую силу", чтобы рассказать миру правду о российской агрессии.

"Мы говорим правду. И это срабатывает… Когда ты стоишь за свободу, и большое количество ресурсов распространяет твой месседж, потому что ты говоришь правду, это помогает достучаться до аудитории. Мы становимся лучше и лучше", – уверен глава украинской дипломатии.

Рейтинг Global Soft Power Index формируется на базе международного исследования восприятия национальных брендов, ежегодно проводимого ведущей консалтинговой компанией мира в сфере оценки брендов Brand Finance. Исследование включает 100 тысяч респондентов.

Global Soft Power Index базируется на оценке узнаваемости страны, ее репутации и влиянии, а также на ряде показателей, как то бизнес и торговля, медиа и коммуникации, культура и наследие, образование и наука, люди и ценности, международные отношения, управление и устойчивое развитие .

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что Украина попала в топ-10 самых щедрых стран мира. Британская благотворительная организация The Charities Aid Foundation включила в этот рейтинг, кроме Украины, еще Индонезию (возглавляет рейтинг уже в пятый раз подряд), Кению, США, Австралию, Новую Зеландию, Мьянму, Сьерра-Леоне, Канаду и Замбию.

Кроме того, наша соотечественница, правозащитница Александра Матвийчук, вошла в рейтинг 25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times.

Матвийчук включили в категорию "лидеры". О ней в Financial Times написали: "39-летняя украинская юрист и правозащитница настойчиво собирает доказательства военных преступлений России в Украине посредством возглавляемого ею Центра гражданских свобод".