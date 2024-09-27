Украина вернула из оккупированных Россией территорий еще одну группу детей. Фото

Еще 9 наших детей вернулись на подконтрольную Киеву территорию Украины. Это произошло в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.

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Об этом сообщили глава Офиса президента Андрей Ермак и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Возраст детей от 13 до 17 лет, некоторые из них имеют инвалидность и тяжелые заболевания.

Среди возвращенных – двое детей, которые были воспитанниками "Олешковского детского дома-интерната" в Херсонской области. Заведение было депортировано оккупационными властями в Россию.

Эти дети с инвалидностью подвергались множественным перемещениям до того, как оказались на территории ныне оккупированного Скадовска, откуда их ждала долгая дорога домой.

Благодаря посредничеству Катара дети смогли вернуться к родным на подконтрольные Украине территории и получают всю необходимую помощь для их реабилитации. Каждый ребенок вернулся в свою семью.

По словам Лубинца, 27 сентября дети оказались на неоккупированной части Украины.

"Один из ребят, который сегодня вернулся на родную землю, потерял отца, который защищал Украину во время российского вторжения. Некоторые из детей – наконец-то за долгое время обнимут родных, которые преданно несут службу в разных структурах Украины. Некоторые – вернулись к дедушке с бабушкой, ведь именно они могут подарить счастливое детство на родной земле", – отметил омбудсмен.

Как он рассказал, в его Офис с просьбой о возвращении "обращались не только взрослые, но и сами дети, мечтавшие уехать к своим мамам и папам на родную землю".

"Украина готова к возвращению каждого и будет оказывать базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь. А стражи порядка зафиксируют все преступления россиян, свидетелями или жертвами которых стали наши дети", – подчеркнул Лубинец.

"Задача от президента – вернуть каждого депортированного ребенка домой", – добавил Ермак.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 26 сентября пятеро детей подорвались на взрывном устройстве в одном из заброшенных зданий. Некоторые несовершеннолетние оказались в больнице в тяжелом состоянии, несколько захватчиков перевезли в Донецк на операции.

Дело в том, что вместо того, чтобы разминировать территорию, российские оккупанты в школах Мариуполя раздают детям брошюры, рекламирующие службу в армии РФ.

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