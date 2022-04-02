Украина ведет переговоры с Китаем о гарантиях безопасности: Арахамия рассказал о трудностях

Китай продолжает устраняться от прямого участия в разрешении военной проблемы, которую создала Россия, напав на Украину. Пекин занимает довольно инертную позицию, но украинские дипломаты и Офис президента убеждены, что дело можно сдвинуть с "мертвой точки".

Об этом в эфире телемарафона UA Разом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он указал, что без КНР Украине не обойтись, поэтому она не оставляет попыток переубедить китайское руководство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В пул гарантов нашей безопасности должны войти ядерные государства. На сегодня ситуация с Китаем наиболее сложная, так как он меньше остальных готов оказывать нам политическое содействие. Пока мы можем давать оценки, сравнивая с другими странами, которые готовы сотрудничать открыто", – заметил нардеп.

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При этом Арахамия добавил, что для перехода на новый этап украинско-российских переговоров достаточно заручиться поддержкой, по крайней мере, пяти сверхдержав. Это Британия, США, КНР, Турция и Франция.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что:

Пекин избрал собственный путь помощи украинцам в войне против Украины, но давить на Кремль путем экономических санкций наотрез отказался;

при этом посол КНР заверил, что о никаких поставках оружия российской армии на фоне военной кампании в нашей стране не может быть и речи.

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