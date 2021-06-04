Украина увеличит контингент в Конго: в СНБО назвали цель

Украинский контингент направят в Демократическую Республику Конго для участия в миссии ООН. Ее цель – стабилизировать ситуацию в стране.

Такое решение было принято в пятницу, 4 июня, на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Данилова, такое решение члены СНБО поддержали единогласно.

"Там есть наш контингент. Он будет немного, но увеличен", – сказал он.

Напомним: украинские миротворцы в Конго из-за извержения вулкана помогают эвакуировать население и персонал Миссии ООН в городе Гома. В безопасные районы было перевезено около 200 человек.

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В свою очередь украинские вертолетчики, которые выполняют задачи ООН в Африке и Азии, могут вернуться из-за границы, чтобы помогать армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании СНБО также были озвучены имена 20 человек, которые должны вскоре выселиться из государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Среди них – бывшие топ-чиновники времен президента-беглеца Виктора Януковича.