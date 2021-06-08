Украина упростила иностранцам пересечение границы в период карантина: какие документы необходимы

Во вторник, 8 июня, вступило в силу постановление Кабинет министров Украины, которое расширяет перечень документов, позволяющих пересекать границу на въезд во время карантина. Уже завтра, 9 июня, нормы этого документа будут применяться в пунктах пропуска.

О новых условиях пересечения границы сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде". Он рассказал, какие документы могут предъявлять иностранцы при въезде в Украину.

По словам представителя ГНС, теперь, кроме полиса страхования, иностранным гражданам нужно иметь еще один из следующих документов: отрицательный ПЦР-тест, или отрицательный экспресс-тест, которые проведены не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы. Или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, разрешенными ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Украинцы при возвращении домой должны отправиться на самоизоляцию, которой теперь можно будет избежать, предъявив на границе один из этих же документов.

"Если сейчас условием является наличие отрицательного ПЦР-теста, то з завтрашнего дня перечень расширен до трех документов: ПЦР-тест, экспресс-тест на антиген или справка о полной вакцинации.

Для граждан Украины обязательной нормой при возвращении домой остается самоизоляция, которой можно избежать, предъявив отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации ", – сказал Демченко.

Он добавил, что справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Напомним, ряд популярных среди украинских туристических стран в преддверии летнего сезона отпусков отменили требование об обязательном ПЦР-тестирование для въезда. Среди них Турция и Черногория.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Латвии задержали 8 Украинский с поддельными ПЦР-тестами на COVID-19. По четыре человека нарушили административные дела, других привлекли к административной ответственности.