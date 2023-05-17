Украина теряет миллионы из-за непрозрачного экспорта металлолома, это нужно прекратить, – Магомедов

Из-за непрозрачных процессов, которыми сопровождается экспорт металлолома, Украина теряет миллионы, а предприятия страдают от дефицита сырья. Чтобы страна могла зарабатывать на ломе и наращивать военный потенциал, экспорт сырья нужно временно остановить.

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Об этом пишет народный депутат Муса Магомедов в своей колонке для Интерфакс Украина.

"Экспорт металлолома за первые три месяца 2023 года составил около 40 тыс.тонн, против 16 тыс. тонн в октябре-декабре 2022 года. Если темпы экспорта будут расти в такой прогрессии, то уже в декабре у нас будет цифра в 300 тыс. тонн или даже больше. То есть за экспортом мы вернемся в довоенный 2021 год. А за поступлением металлолома фактически провалимся в непоправимый дефицит. Вывозим больше, чем можем сами себя обеспечить", - указывает нардеп.

Он подчеркнул: сам рынок металлолома сейчас представляет собой крайне непрозрачные процессы, и в этом сходятся как сторонники, так и противники временного запрета экспорта металлолома из Украины.

"Сторонники экспорта утверждают, что благодаря продаже лома за границу активность небольших предприятий помогает восстановить экономику. Но давайте посмотрим, к чему привел экспорт лома: к временной остановке некоторых предприятий, недополучению средств в бюджет и криминальным схемам", - акцентировал Магомедов.

Он привел цифры, согласно которым в 2021 году предприятия горно-металлургического комплекса уплатили в бюджет более 42 млрд гривен. В то время, когда государство экспортирует металлолом, оно не получает практически ничего – из-за непрозрачных схем вывоза.

"Вывозят сырье через ЕС, где у нас действует льготная экспортная пошлина в размере 3 евро. Оттуда его перенаправляют к настоящим клиентам. Экспортировать сырье сразу к клиентам стоило бы 180 евро экспортных пошлин – и на этом украинский бюджет, по сообщению ГБР в 2022-23 годах, уже потерял 350 млн гривен. В марте этого года Бюро начало расследование причастности работников Волынской таможни к незаконным схемам масштабного вывоза металлолома в страны ЕС, в частности – подтверждение украинского происхождения сырья по фиктивным документам", - напомнил нардеп.

Итак, в то время, когда простые украинцы собирают деньги на военную технику, средства, за счет которых Украина могла бы наращивать военный потенциал, утекают сквозь пальцы, резюмировал Магомедов.