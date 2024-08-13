Украина стремится вернуть эвакуированных из-за агрессии РФ детей-сирот и найти семьи для них, – Добромильский

На сегодняшний день 2 155 детей-сирот и лишенных родительской опеки находятся за границей из-за вынужденной эвакуации в результате российской агрессии. Цель – не только вернуть их домой в Украину, но и обеспечить безопасность и найти семьи для них.

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Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.

Он рассказал о том, что создана специальная рабочая группа при Минсоцполитики, которая занимается разработкой плана возвращения в Украину детей, которые в составе заведений были эвакуированы за пределы Украины.

"Мы вместе с более чем 40 специалистами работаем над тем, чтобы провести качественный мониторинг положения этих деток и их индивидуальных потребностей", – отметил Петр Добромильский.

Кроме того, приоритетным вопросом остается объединение родных братьев и сестер, которые на момент вторжения воспитывались по возрасту в разных институциональных учреждениях и были эвакуированы в разные страны.

"Также, при возвращении детей в Украину, должны обеспечить необходимые условия безопасности и дальнейшее устройство их в семье. Главная задача: все эвакуированные дети должны возвращаться в Украину в семейные формы воспитания (усыновление, опека/попечительство, приемные семьи, детские дома семейного типа)", – подчеркнул Добромильский.

Он подчеркнул вопрос усыновления. "Уже сейчас, не дожидаясь возвращения детей из-за границы в учреждения, кандидаты в усыновители из Украины могут принять их в свою семью. Познакомиться с ребенком можно как при непосредственном выезде за границу, так и онлайн. Такая система уже работает. Во время общения через видео-звонок ребенок знакомится с потенциальными родителями и затем они могут забирать его в новый дом", – сообщил глава Государственной службы Украины по делам детей.