'Украина сама определяет свои военные цели': в Германии заявили, что освобождение Крыма с помощью немецких танков будет законным

В Германии заявили, что освобождение Крыма с помощью германских танков будет законным. Генеральный секретарь Социал-демократической партии ФРГ Кевин Кюнерт подчеркнул, что Украина сама определяет свои военные цели.

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Об этом сообщает канал n-tv. Кюнерт отметил, что Германия не устанавливала и не будет устанавливать никаких ограничений в том, какие территории Украина будет освобождать с помощью танков Leopard 2.

Он подчеркнул, что наша страна борется за восстановление контроля над всей своей территорией.

"Это то, о чем идет речь, и Украина права. Крым, как и аннексированные территории на юге и востоке, принадлежат государству Украина. Конечно, претензии, что это принадлежит им и что они снова должны это контролировать, абсолютно законны", – сказал он.

Однако, по словам Кюнерта, сечас полуостров не может быть освобожден военным путем.

В то же время он заверил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Украина сама определяет свои военные цели, а вместе с ними и вопрос о том, когда может наступить момент, когда можно сесть за стол переговоров", – добавил генеральный секретарь СДПГ.

Напомним, Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил Украину в дальнейшей поддержке. В то же время он считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится к долгой войне, следовательно, решение предоставить Украине танки Leopard является очень четким сигналом для него.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам переговоров, состоявшихся 20 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии, 12 стран согласились предоставить Киеву около 100 танков Leopard 2, как только Берлин позволит реэкспорт. В то же время Украина заявляла, что нуждается как минимум в нескольких сотнях таких танков.

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