Украина получит доступ к спутниковой сети Starshield: подробности соглашения между SpaceX и Пентагоном

Американская компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink. 2500 терминалов Starlink, которые уже находятся в Украине, получат доступ к Starshield.

Видео дня

Это секретный и зашифрованный сигнал через Starlink, который сложнее взломать или заглушить, сообщает агенство Bloomberg.

Отмечается, что 500 терминалов ранее уже были подключены к Starshield.

"В общей сложности 3000 терминалов обслуживаются по двум контрактам. Контракты имеют общую цель – содействовать подключению к Интернету в Украине. Оба предоставляют услуги до 2025 года", – говорится в заявлении Управления коммерческих спутников Командования космических систем.

Отмечается, что контракт был заключен еще в августе, когда Дональд Трамп только начинал свою кампанию, а президент Джо Байден настаивал на увеличении американской военной помощи Украине. Байден стремился укрепить позиции Украины в переговорах, чтобы предотвратить возможное давление со стороны Трампа на президента Владимира Зеленского для завершения войны, говорится в материале.

Командование космических систем отказалось раскрыть долларовую стоимость нового контракта, хотя предыдущее соглашение с Европейским командованием США на 500 терминалов стоило примерно 40 миллионов долларов.

Starshield – военная версия спутников Starlink компании SpaceX с улучшенным шифрованием и рядом других функций безопасности. Сеть принадлежит американскому правительству, но за обеспечение ее работоспособности отвечает SpaceX.

Как сообщал OBOZ.UA, терминалы Starlink сделали российские войска на фронте более эффективными и мобильными. В частности, наличие этих комплексов было одним из факторов, ускоривших захват оккупантами города Угледар на Донетчине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!