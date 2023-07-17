Украина почувствует 'дыхание Сахары': синоптик предупредила об экстремальной жаре. Карта

Во вторник, 18 июля, Украина почувствует "дыхание Сахары". Страну накроет экстремальная жара, на юге местами ожидается +32 +36 градусов. В то же время в большинстве областей прольются кратковременные дожди с грозами.

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Такой прогноз погоды озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что температура воздуха на юге Европы, ее центральных странах и местами восточных будет достигать максимально +36 +42 градусов, местами +40 +47.

"К счастью, такой экстрим у нас не предвидится, однако дыхание Сахары и мы почувствуем хорошо", – рассказала Диденко.

По ее словам, на юге Украины, в центральных областях и на востоке днем будет +29 +34 градуса, на Херсонщине, Николаевщине, Запорожье и в Крыму местами +32 +36 градусов.

На западе и севере предвидится +24 +29 градусов, на Закарпатье до +30.

В большинстве областей прольются кратковременные дожди с грозами, есть вероятность сильного ливня, шквала и града, прогнозирует синоптик.

Днем осадки будут прекращаться на западе Украины, а на юге грозовой дождь наиболее вероятен только на Одесщине.

В Киеве 18 июля ожидается дождь с грозой, +25 +28 градусов тепла.

По словам Диденко, в дальнейшем неделя продлится с "приемлемыми градусами", а в субботу, 22 июля, возможен сильный дождь и кратковременное похолодание до +18 +20.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 июля Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до 19 июля и может повлиять на самочувствие.

– 17 июля – июльское новолуние. Чего от него ждать, по прогнозу астрологов, читайте по ссылке.

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