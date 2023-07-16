На Земле началась 4-дневная магнитная буря: когда будет самый трудный день

В середине июля на Земле ожидается мощная магнитная буря, которая продлится 4 дня подряд, с 16 по 19 июля. Эта магнитная буря будет средней интенсивности и может повлиять на людей.

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Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Во время дней повышенной солнечной активности метеочувствительные люди могут ощущать недомогание.

Магнитную бурю в июле 2023 года эксперты характеризуют как продолжительную и мощную.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Это приводит к колебаниям магнитного поля Земли, что влияет на нашу среду и самочувствие. Продолжительность магнитных бурь может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше состояние и настроение.

Самая продолжительная магнитная буря июля

В июле, с 16 по 19 число, ожидается самая продолжительная магнитная буря этого месяца, оцениваемая на уровне 2-3 баллов, что считается умеренной интенсивностью. Наиболее опасным днем в этом периоде станет 18 июля, когда активность колебаний достигнет своего пика.

Как магнитные бури могут оказывать влияние на людей?

Во время магнитной бури, которая продлится с 16 по 19 июля, возможны такие симптомы как апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У людей, чувствительных к погодным изменениям, может увеличиться риск образования тромбов, повыситься артериальное давление и увеличиться частота мигреневых головных болей. Рекомендуется избегать физических нагрузок, выделить время отдыха, воспользоваться теплыми травяными ваннами и пить достаточное количество воды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, что в социальных сетях снова началась эпидемия распространения нового сенсационного "заявления NASA" о том, что мощная вспышка на Солнце оставит человечество без интернета. Это заявление наделало большой шум в сети, но зря.

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