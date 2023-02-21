"Украина победит!": на выставке вооружения IDEX-2023 в Абу-Даби представлена продукция украинских производителей
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылась международная выставка вооружений IDEX-2023. На мероприятии представлена и продукция украинских производителей.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI). В частности, в этом году свои собственные разработки на выставке демонстрируют:
- ООО "Украинская бронетехника";
- КБ "Луч";
- ООО "Авиационные системы Украины";
- ООО "Радионикс";
- UkrSpecSystems;
- "Трител";
- UkrTac;
- КЗОТ;
- "Авиасервис-Киев".
В NAUDI уточнили, что украинские производители в рамках мероприятия привлекают новых поставщиков комплектующих, делятся опытом использования военной техники в реальных боевых условиях и знакомятся с мировыми новинками рынка вооружения.
"А еще – непрерывно получают слова поддержки и уважения прогрессивного цивилизованного мира. Украина победит!" – добавили там.
Следует отметить, что главой Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины является экс-нардеп Сергей Пашинский.
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник на проходящей раз в два года ярмарке вооружений в Объединенных Арабских Эмиратах Россия выставила на продажу свое оружие, от автоматов Калашникова до ракетных систем. Это происходит, несмотря на санкции со стороны Запада, введенные против страны-агрессорки из-за войны с Украиной.
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