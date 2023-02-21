''Украина победит!'': на выставке вооружения IDEX-2023 в Абу-Даби представлена продукция украинских производителей

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылась международная выставка вооружений IDEX-2023. На мероприятии представлена и продукция украинских производителей.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI). В частности, в этом году свои собственные разработки на выставке демонстрируют:

ООО "Украинская бронетехника";

КБ "Луч";

ООО "Авиационные системы Украины";

ООО "Радионикс";

UkrSpecSystems;

"Трител";

UkrTac;

КЗОТ;

"Авиасервис-Киев".

В NAUDI уточнили, что украинские производители в рамках мероприятия привлекают новых поставщиков комплектующих, делятся опытом использования военной техники в реальных боевых условиях и знакомятся с мировыми новинками рынка вооружения.

"А еще – непрерывно получают слова поддержки и уважения прогрессивного цивилизованного мира. Украина победит!" – добавили там.

Следует отметить, что главой Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины является экс-нардеп Сергей Пашинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник на проходящей раз в два года ярмарке вооружений в Объединенных Арабских Эмиратах Россия выставила на продажу свое оружие, от автоматов Калашникова до ракетных систем. Это происходит, несмотря на санкции со стороны Запада, введенные против страны-агрессорки из-за войны с Украиной.

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