Украина освободит Крым до конца августа: генерал США Ходжес назвал два важных условия

Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес спрогнозировал, когда Вооруженные силы Украины освободят временно оккупированный Крым. По его словам, это может произойти до конца августа 2023 года.

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Но для этого, как отметил Ходжес, есть два важных условия. Об этом генерал написал в Twitter-аккаунте.

"Украина освободит Крым до конца августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции. Скорее, если мы предоставим высокоточное оружие большей дальности", – отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, ключевые лица в системе украинской безопасности и военные эксперты заверили: временно оккупированный Крым будет освобожден Украиной. И произойти это может по самым оптимистичным прогнозам уже в 2023 году.

Как сообщал OBOZREVATEL: генерал-лейтенант армии США в отставке, экскомандующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что для освобождения Крыма не обязательны кровавые и тяжелые штурмы. Достаточно будет дальнобойных ракет, которыми можно выдавить врага.

Между тем, появились данные о том, что в Крыму активно готовятся к наступлению ВСУ. Данилов заявил, что окопы, которые россияне начали копать в Крыму, им точно не помогут. Временно оккупированный полуостров – украинская земля, которая будет возвращена под контроль нашего государства.

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