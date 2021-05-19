Украина окажется под влиянием циклонов: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг

Погода в Украине в четверг, 20 мая, будет дождливой почти на всей территории, местами возможны грозы. Осадки обойдут стороной только некоторые регионы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Наша страна будет находиться под влиянием двух циклонов, один из которых разместится на северо-востоке, а второй – над Черным морем (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Умеренные дожди синоптики прогнозируют практически на всей территории Украины, кроме Волынской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей – там будет сухо и солнечно, как и в Крыму.

В Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях сохранится пожарная опасность, погодные условия там могут представлять угрозу.

Температура ночью будет колебаться от 8 до 12 тепла, днем воздух прогреется до 14-22 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет на юго-востоке, а прохладнее всего – на западе.

В Киеве в четверг ночью возможны дожди, а днем без осадков. Ночью температура воздуха составит +10...+12, днем до 19 градусов тепла.

Напомним, ранее стало известно, что завтра на территории Украины появится "сухая полоса", вдоль которой существенные осадки маловероятны.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что первая половина недели будет с дождями и умеренным теплом, однако уже с пятницы, 21 мая, осадков в Украине станет меньше, а тепла больше.