Украина оказалась на 3 месте в Европе по смертности от COVID-19 – KSE

Украина оказалась на третьем месте по числу смертей от коронавируса после Польши и Чехии среди европейских стран с населением более 10 млн человек.

Согласно данным Киевской школы экономики (KSE), еще три недели назад страна находилась на девятой строчке в статистике, передает "Сегодня".

На данный момент в Украине количество умерших от COVID-19 за сутки превышает пиковые показатели осенней волны на 34% и продолжает расти. По заболеваемости Украина в пятерке стран с самой худшей ситуацией, вместе с Румынией, Польшей, Чехией, Швецией.

"Плохой ли это тренд и выйдем ли мы на первое место? Мы видим, что до первого места большой разрыв. На первом месте сейчас Чехия – 24,7 умерших на 100 тыс. населения, в Украине – 9,7. Поэтому в ближайшее время Украина не выйдет на первое место. Но уровень смертности в Украине остается одним из самых больших на 100 тыс. населения в Европе и в мире – и будет расти еще как минимум две недели", – рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Прогноз по смертности от коронавируса в Украине. Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине за минувшие сутки, 1 апреля, от коронавируса умерло рекордное количество человек с начала пандемии. Болезнь унесла жизни 433 пациентов.