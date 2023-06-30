Украина объявила о первых подозрениях россиянам за похищение детей

Офис генерального прокурора в пятницу, 30 июня, объявил о первых подозрениях за похищение Россией украинских детей. Подозреваемыми являются три человека: российский политик и два коллаборанта.

Видео дня

Речь идет о депортации десятков сирот из ранее оккупированного южного города Херсона, некоторым из них не исполнилось и года. Об этом сообщают пресс-служба Офиса и Reuters.

В частности, среди подозреваемых – депутат Государственной думы Федерального собрания России, начальник незаконно созданного оккупационными властями "департамента здравоохранения Херсонской области военно-гражданской администрации Херсонской области" и исполняющий обязанности главного врача "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка".

Установлено, что депутат Госдумы непосредственно руководил процессом депортации и принудительного перемещения детей Херсонщины. Он отвечал за решение социальных вопросов населения Херсонской области и детей в оккупированном Крыму.

Сначала херсонский псевдочиновник и и. о. главного врача организовали депортацию двух детей в Россию под предлогом прохождения обследования в московской больнице. До этого дети содержались в незаконно созданном оккупационными властями "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка" на базе Херсонского областного дома ребенка Херсонского областного совета. При этом по состоянию здоровья дети не нуждались в отдельном лечении.

В дальнейшем 21 октября 2022 г. персонал незаконно созданного дома ребенка во главе с и. о. главного врача по указанию псевдочиновника передали еще 46 детей неустановленным лицам. Детей вывезли на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Пока их судьба остается неизвестной.

Именно депутат Госдумы контролировал процесс помещения детей в автобусы и их перемещение.

Злоумышленникам доложено о подозрении по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обвинения, выдвинутые прокуратурой Украины, являются результатом более широкого расследования, проведенного совместно с Международным уголовным судом в Гааге, главный прокурор которого посетил Херсонский детский дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин признал факт депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Преступление, за которое суд в Гааге выдал ордер на его арест, диктатор попытался оправдать попыткой "спасения" несовершеннолетних "из зоны конфликта".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!