Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоны

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон, въезд в которые предусматривает определенные ограничения в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщается на сайте Минздрава, в перечень вошли почти 200 государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

Так, в "красный" список попали 68 стран. В частности, США, Канада, Великобритания, Чехия, Италия, Испания, Франция, Польша, Венгрия, Россия, Беларусь, Грузия, Израиль и т.д.

После возвращения из "красных" государств украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращении такого домашнего карантина возможно после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Отметим, что относительно 11 государств нет данных о заболеваемости COVID-19.

Все страны, у которых коронавирусные показатели ниже, чем в Украине, попали в "зеленую" зону. Так, из популярных туристических направлений, открытых для украинских туристов, в "зеленой" зоне оказались только Болгария, Турция и Египет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе ряд стран Европы продолжили или усилили карантинные мероприятия из-за пандемии коронавирусной болезни.