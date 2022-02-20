Украина – не буфер. Украина – щит Европы
Не буфер, а щит.
"Со щитом, или на нем" – этот греческий афоризм о решимости в борьбе за свои ценности стал основой не только греческого, но и европейского понимания отваги, патриотизма, гражданского долга.
В настоящее время европейским щитом стала Украина. Именно щитом, защищающим от агрессии России, а не просто буфером, отделяющим от РФ. Потому что Путин не остановится в Украине, если его не остановят в Украине.
Европе повезло – украинцы готовы останавливать его, быть щитом, а не буфером. Но Европа должна понять, – щит требует другого отношения: активной поддержки, а не пассивного наблюдения.
А украинцы свою миссию выполнят, потому что греческий афоризм не просто перевели на родной, а пережили его и запечатлели в своей истории собственными словами:
"Воля, или смерть!"
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