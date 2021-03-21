Мне страшно писать пост. Точнее не пост, мне страшно от того, что я вижу в отчетах МОЗ. За последние сутки на 1581 выросли госпитализации. На вчерашнее утро на госпитализации с подозрением и подтвержденным диагнозом Ковид было - 37698 пациентов, а на сегодняшнее утро стало - 39279. Почти 40 тысяч человек. В реанимациях сейчас находятся - 2646 ( +66). На ИВЛ - 1123 ( +51 за два дня ).

Вдумайтесь в эти цифры. Это страшные цифры. Средний темп заполнения койкомест в сутки за последние 7 дней составил 888 пациентов, почти 900 новых пациентов каждые сутки заполняют больницы.

На госпитализации пациентов на 21 марта:

Украина - 39279 (+1581)

Винницкая область - 2530 ( +100 )

Волынская - 763 ( +25 )

Днепропетровская - 2660 ( +117 )

Донецкая - 1306 ( +39 )

Житомирская - 1815 ( +106)

Закарпатская - 1858 ( +52 )

Запорожская - 1041 ( +65 )

Ивано-Франковская - 2975 (+47 )

Киевская - 1920 ( +106 )

Кировоградская- 318 ( +14 )

Луганская - 345 (+21)

Львовская - 2665 ( +128 )

Киев - 4083 ( +215 )

Николаевская - 1674 ( +57 )

Одесская - 2035 ( +91 )

Полтавская - 873 ( +35 )

Ривненская - 806 ( +32 )

Сумская - 906 ( +30 )

Тернопольская - 1157 ( +64 )

Харьковская - 2245 ( +51 )

Херсонская - 351 ( +13 )

Хмельницкая - 1740 ( +79 )

Черкасская - 933 ( +33 )

Черновецкая - 1474 ( +36 )

Черниговская - 806 ( +25 )

Посмотрите на эти цифры, графики и таблицы. В Киеве за 1 день заняли 215 новых коек помимо тех что были заняты. Всего уже - 4083. Это одна больница среднего размера.

В красной Житомирской и Черновицкой областях сегодня обновили рекорд госпитализаций , и это пошла третья неделя красной зоны.

Уровень госпитализаций по стране на 1 млн жителей достиг 1016 пациентов. Такое было только в Болгарии. Ни в одной стране Европы не было такого высокого уровня. Болгария заплатила огромную цену , там смертность взлетела на +125%.

Уже нет смысла анализировать какие-то отдельные области. Рост пошел везде, где-то быстрее ( спасибо Укрзализныця за поезда из красных зон ), где-то медленнее.

Карантин надо вводить по всей стране. Нет другого способа остановить рост госпитализаций. Мы просто летим со скоростью звука к катастрофе. Только карантин по всей стране,с максимальными ограничениями.

Отдельно хочу сразу ответить сторонникам гибридного карантина. Я не против зеленых зон, но при одном условии, если зеленая зона готова обеспечить контроль всех въезжающих в неё граждан. Если контроля не будет, будет красная зона, но на неделю позже.

Знаете от чего мне больше всего страшно ? Это от президента, Кабмина, Офиса президента, и вообще от центральной власти. Они вообще самоустранились, их не волнует что за 1 сутки 1581 человек попало в больницы. Они этого в упор не хотят замечать. Их больше всего тревожат разрисованные стены на Банковой. А то что почти 1600 человек только за 1 день оказалось в больницах, им наплевать. Их настолько тревожат граффити, что они созывают внеочередное заседание ВР, а то, что уже 40 тыс в больницах, и скоро койки, врачи, и реанимации закончатся – их не волнует. Уровень цинизма и неадекватности просто зашкаливает. Такое впечатление, что они это делают умышленно.

Вы, наверное, там думаете, что граждане этого не видят ? Да вот как раз люди это видят намного лучше вас. Если ваше воровство, судебные порешалки большинство граждан не замечает, то весь ад и ужас, который творится в связи с эпидемией, люди видят в первую очередь. Одумайтесь, пока не поздно, пока в стране не наступила полная катастрофа. Надо срочно вводить полный карантин!