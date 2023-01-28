Украина может вытеснить Россию, но абсолютной победы в войне не будет – отчет RAND

Исследователи американского центра RAND Сorporation считают, что Украина в конечном итоге может вытеснить российских оккупантов со своей территории, однако это не будет "абсолютной победой" над государством-террористом. РФ все еще сможет наносить удары с помощью флота и авиации, которые не сильно пострадали на войне.

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Об этом говорится в докладе исследовательского центра под названием "Как избежать долгой войны" между Россией и Украиной. Там отметили, что поскольку ни у одной из сторон нет возможностей для достижения абсолютной победы, война, скорее всего, закончится какими-то переговорами. Они со своей стороны требуют от сторон принять определенный риск того, что условия мира могут быть нарушены.

Аналитики считают, что "даже относительный "проигравший" в войне сохранит возможность угрожать другой стороне".

"По состоянию на декабрь 2022 года у Украины был боевой импульс и, возможно, она сможет воевать до тех пор, пока ей не удастся вытеснить российских военных из страны", – отметили в докладе.

"После того, как Россия будет вытеснена из Украины, у ошеломленной России не останется иного выбора, кроме как оставить своего соседа в мире и даже выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Однако изучение прошлых войн и пристальный взгляд на нынешнюю свидетельствуют, что этот оптимистический сценарий маловероятен", – считают аналитики.

В докладе представлены возможные варианты окончания российско-украинской войны: абсолютная победа, перемирие и политическое урегулирование. Первый, по мнению специалистов в этой войне, маловероятен.

Перемирие в Украине, ожидают эксперты, заморозит линию фронта и приведет к долгосрочному прекращению активных боевых действий. Россия прекратит попытки оккупировать дополнительные украинские территории и прекратит ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре, а ВСУ в таком случае прекратили бы контрнаступления – удары по удерживаемым Россией районам Украины и по самой России.

При таком сценарии, как уточнили аналитики, сохранятся нерешенные территориальные вопросы, которые будут обжаловаться политическим и экономическим путем, а не военным. При этом, вероятнее всего, стороны будут вести лишь минимальную торговлю, а границы будут в значительной степени закрыты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что назвать точную дату победы Украины в войне невозможно, впереди еще много работы. Это точно не вопрос недели или двух. Теперь впереди у Украины сложный период, который продлится минимум месяц-полтора, возможно, два или даже три;

– глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинской армии для победы над страной-агрессором Россией нужны танки. И не десятки, а сотни;

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может одержать победу в войне над государством-террористом Россией уже в 2023 году. Главным условием для этого является единство государства изнутри и непоколебимая его поддержка извне.

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